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Путин заявил о необходимости обеспечить поставки средств поражения в войска

Путин призвал решить проблему обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Оборонно-промышленному комплексу (ОПК) необходимо в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, нужно решить проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами. Президент подчеркнул, что сфера ОПК является той областью, где все программы импортозамещения должны быть реализованы.

Ранее глава государства заявил, что Россия должна изучать военную технику Запада, которая используется на Украине. Российская боевая техника эффективно противостоит образцам вооружений, поставляемых Западом Киеву, добавил Владимир Путин.

Кроме того, президент России подчеркнул, что оборонно-промышленная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны.

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Сергей Истомин
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