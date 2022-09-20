Бизнесмена из «списка Титова» освободили от уголовного преследования

Учредителя холдинга «АвтоТрейд» Владимира Яркина освободили от уголовного преследования

Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области прекратило уголовное дело фигуранта так называемого лондонского списка бизнеса-омбудсмена Бориса Титова — учредителя холдинга «АвтоТрейд» Владимира Яркина. Об этом сообщает ТАСС.

«Яркин имеет право на реабилитацию с возмещением вреда, связанного с уголовным преследованием», — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова.

Уголовное дело против Яркина было возбуждено в 2015 году по статье 196 УК России («Преднамеренное банкротство»). В 2020 году бизнесмену и его брату, генеральному директору ООО «Автотрейд-Тольятти» Александру Яркину предъявили обвинение. К тому времени Владимир Яркин находился во Франции и был объявлен в федеральный и международный розыск.

В июне Мосгорсуд смягчил наказание бывшему гендиректору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову, получившему срок за особо крупное мошенничество. После пересмотра приговора апелляционная инстанция решила снизить наказание с 7 лет до 5,5 года лишения свободы. 12 ноября 2021 года Никулинский суд Москвы вынес приговор Зотову, входившему в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены бизнесмены, которые покинули страну из опасений уголовного преследования, но готовы вернуться при условии справедливого разбирательства.

