Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бизнесмена из «списка Титова» освободили от уголовного преследования

Учредителя холдинга «АвтоТрейд» Владимира Яркина освободили от уголовного преследования

Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области прекратило уголовное дело фигуранта так называемого лондонского списка бизнеса-омбудсмена Бориса Титова — учредителя холдинга «АвтоТрейд» Владимира Яркина. Об этом сообщает ТАСС.

«Яркин имеет право на реабилитацию с возмещением вреда, связанного с уголовным преследованием», — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова.

Уголовное дело против Яркина было возбуждено в 2015 году по статье 196 УК России («Преднамеренное банкротство»). В 2020 году бизнесмену и его брату, генеральному директору ООО «Автотрейд-Тольятти» Александру Яркину предъявили обвинение. К тому времени Владимир Яркин находился во Франции и был объявлен в федеральный и международный розыск.

В июне Мосгорсуд смягчил наказание бывшему гендиректору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову, получившему срок за особо крупное мошенничество. После пересмотра приговора апелляционная инстанция решила снизить наказание с 7 лет до 5,5 года лишения свободы. 12 ноября 2021 года Никулинский суд Москвы вынес приговор Зотову, входившему в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены бизнесмены, которые покинули страну из опасений уголовного преследования, но готовы вернуться при условии справедливого разбирательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два турецких банка отказались работать с картами «Мир»
Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Бизнесмена из «списка Титова» освободили от уголовного преследования
Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией
Врач сравнил реальных пациентов психиатрических клиник с киношными образами
Минздрав допустил рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
Посол ЛНР признал сложность проведения референдума при боевых действиях
Чехия подарит украинским городам автобусы и трамваи
Посол назвал нападение на дипмиссию России в Канаде попыткой теракта
Звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.