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США отказались выдать визу на Генассамблею ООН нескольким дипломатам из России

Захарова: США не выдали визу на Генассамблею ООН нескольким дипломатам из делегации России

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ряд членов делегации России на Генассамблее ООН не получили визу США. Речь в том числе идет о двух представителях «официальной части делегации», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитату приводит ТАСС.

Она пояснила, что речь идет об одной из групп делегатов, список которой утверждается лично президентом России Владимиром Путиным. «В этот раз делегацию возглавляет [министр иностранных дел России] Сергей Лавров. Из десяти членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США», — считает Захарова,

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По ее словам, несколько человек из числа сопровождающих лиц — экспертов, дипломатов и людей, обеспечивающих работу делегации, — тоже не получили визу США. Наконец, визу не дали и одному журналисту. Представитель МИД добавила, что со своей стороны Москва уже высказала претензии Вашингтону.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН 21 сентября в 21:20 по местному времени (04:20 мск). Самолет с членам российской делегации и сопровождающими министра журналистами приземлился в Международном аэропорту Джона Кеннеди.

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Виктория Кондратьева
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