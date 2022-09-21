Названы лучшие города для пенсионеров

«Работа.ру»: лучшими для жизни после выхода на пенсию оказались Сочи, Москва и Петербург

Лучшими городами для жизни после выхода на пенсию оказались Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Такие населенные пункты назвали россияне в исследовании «Работы.ру», пишут «Известия».

Лидером среди городов для постоянного проживания пенсионеров стал Сочи — туда хотели бы переехать 47 процентов опрошенных. Второе место заняла Москва — ее выбрали 35 процентов респондентов. На третьей строчке оказался Санкт-Петербург, который назвали 29 процентов участников исследования.

В топ-пять также вошли Калининград (27 процентов) и Краснодар (26 процентов). Популярными у россиян городами для жизни после выхода на пенсию также оказались Нижний Новгород (24 процента), Казань (24 процента), Тюмень (24 процента), Екатеринбург (17 процентов) и Ростов-на-Дону (14 процентов).

Основной причиной для смены места жительства россияне указали климат — 41 процент опрошенных хотели бы переехать в более мягкие погодные условия. При этом для 30 процентов важно, чтобы их перестали окружать стресс и суета. 28 процентов хотели бы вернуться в родные места после выхода на пенсию, столько же пользователей хотели бы переехать в города, где лучше условия для семейной жизни и развита инфраструктура.

Для 22 процентов россиян в выборе места для жизни на пенсии важна экология. Каждый пятый (20 процентов) хочет переехать в место с высоким уровнем социальных и медицинских услуг, а 15 процентов респондентов обращают внимание на развлечения и специальные программы для горожан старшего возраста. Еще 13 процентов хотели бы жить вблизи общедоступных рекреационных ресурсов.

Отмечается, что 37 процентов опрошенных не хотели бы полностью прекращать трудовую деятельность после выхода на пенсию. 34 процента планируют переезд на средства от собственных накоплений, 21 процент в вопросе переезда рассчитывают на государственную пенсию. Примерно 19 процентов готовы переехать на средства от продажи собственности в текущем месте проживания, а 13 процентов, планируют сдавать недвижимость в аренду и переехать на эти средства.

Около 11 процентов хотели бы переехать на средства от пассивных доходов, таких как вклады и инвестиции. У 9 процентов респондентов в планах заниматься бизнесом после выхода на пенсию, а 4 процента признались, что ожидают помощи родственников и детей в вопросе переезда.

Ранее «Работа.ру» и «СберНПФ» назвали самые спокойные города России. Лидером рейтинга стал Нижний Новгород — за него проголосовали 42 процента респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург с 37 процентами голосов, а третье — Сочи с 35 процентами голосов. В перечень также вошли Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир и Краснодар.

