Озвучены наиболее подверженные влиянию диабета на долголетие группы
Британские специалисты озвучили группы, которые наиболее подвержены негативному влиянию диабета второго типа на долголетие. Выводы работы представлены на встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме, а краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.
В более ранних исследованиях было выявлено, что у людей с диабетом риск преждевременной смерти на 50-70 процентов выше, чем у людей без этого заболевания.
В новой работе ученые рассчитали, что у женщины с диабетом второго типа риск ранней смерти увеличивается на 60 процентов и она проживет в среднем на пять лет меньше, чем среднестатистическая женщина. Кроме того, мужчины с диабетом имеют повышенную вероятность (на 44 процента больше) сокращения продолжительности жизни. Курильщики также попали в зону риска: у больных диабетом шансы прожить долгую жизнь (до 65) уменьшаются более чем на восемь лет.
Для этого анализа специалисты изучили данные более 11 тысяч участников, средний возраст которых составил 66 лет. В общей сложности за десять лет исследования умерли 3920 человек по сравнению с прогнозируемыми 2135, что формирует коэффициент смертности 1,84. Это означает, что риск ранней смерти у людей с диабетом второго типа выше на 84 процента.
Ранее сотрудники Университета Ратгерса вычислили связь между хронотипом человека и риском развития болезней сердца, а также диабета второго типа.