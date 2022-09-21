Озвучены наиболее подверженные влиянию диабета на долголетие группы

Medical Xpress: риск ранней смерти у женщин с диабетом увеличится на 60 процентов

Британские специалисты озвучили группы, которые наиболее подвержены негативному влиянию диабета второго типа на долголетие. Выводы работы представлены на встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме, а краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

В более ранних исследованиях было выявлено, что у людей с диабетом риск преждевременной смерти на 50-70 процентов выше, чем у людей без этого заболевания.

В новой работе ученые рассчитали, что у женщины с диабетом второго типа риск ранней смерти увеличивается на 60 процентов и она проживет в среднем на пять лет меньше, чем среднестатистическая женщина. Кроме того, мужчины с диабетом имеют повышенную вероятность (на 44 процента больше) сокращения продолжительности жизни. Курильщики также попали в зону риска: у больных диабетом шансы прожить долгую жизнь (до 65) уменьшаются более чем на восемь лет.

Для этого анализа специалисты изучили данные более 11 тысяч участников, средний возраст которых составил 66 лет. В общей сложности за десять лет исследования умерли 3920 человек по сравнению с прогнозируемыми 2135, что формирует коэффициент смертности 1,84. Это означает, что риск ранней смерти у людей с диабетом второго типа выше на 84 процента.

Ранее сотрудники Университета Ратгерса вычислили связь между хронотипом человека и риском развития болезней сердца, а также диабета второго типа.