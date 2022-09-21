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Представлены новые доказательства обитаемости спутника Сатурна

PNAS: в SwRI представили доказательства наличия фосфора на спутнике Сатурна Энцеладе

Фото: unsplash

Ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) представили новые доказательства обитаемости океанов спутника Сатурна Энцелады. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее космический аппарат Cassini обнаружил жидкую воду на Энцеладе, которая скрыта под поверхностью спутника. После анализа образцов специалисты заметили, что они содержат практически все необходимые для жизни элементы, кроме фосфора. Это вещество требуется для создания ДНК и РНК — основы всего живого на Земле. В ходе исследования авторы создали термодинамическое и кинетическое моделирование, которое имитирует геохимию фосфора на основе данных Cassini на Энцеладе.

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На основе полученных результатов они заявили, что фосфатные минералы могут необычно растворяться на спутнике. Количество фосфатов на Энцеладе может быть близким к земному уровню или даже выше. Теперь ученые хотят получить дополнительную информацию в ходе новых исследований на спутнике.

В январе 2022 года сотрудники Юго-Западного научно-исследовательского института выявили, что небольшой спутник Сатурна — Мимас — может иметь подледный океан.

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Елена Апазиди
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