Борец с коррупцией три года игнорировал незаконную сауну родственника в Ельце

Главный борец с коррупцией Ельца три года игнорировал незаконную сауну родственника

В Ельце в отношении начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — борец с коррупцией три года игнорировал незаконную сауну своего родственника. Об этом в среду, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области.

По данным ведомства, фигуранта задержали 16 сентября, а в возглавляемом им отделе проведен обыск.

Следствие считает, подозреваемый знал, что в сауне, принадлежащей его родственнику, продавался алкоголь без лицензии и функционировал притон с проститутками. Но полицейский ничего не предпринимал против заведения, а лишь помогал увеличивать выручку. Преступление было выявлено и пресечено совместно сотрудниками липецкого управления ФСБ и областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сургутская проститутка подсмотрела у россиянина пароль от мобильного банка и за ночь украла 640 тысяч рублей. Мужчина, воспользовавшись услугами проститутки, был неосторожен и сделал перевод через мобильный банк; женщина увидела его пароль и позже в течение ночи сделала несколько переводов на свой счет.