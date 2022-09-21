В Совфеде оценили возможность призыва выпускников военных кафедр

Сенатор Бондарев заявил, что выпускников военных кафедр частичная мобилизация не коснется

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев оценил возможность призыва выпускников военных кафедр вузов. Он подчеркнул, что эту категорию граждан частичная мобилизация не коснется, его слова приводит РИА Новости.

«Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Еще раз говорю: те, кто служил», — ответил сенатор на соответствующий вопрос журналистов.

21 сентября о проведении частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин. Указ был опубликован на сайте Кремля. Глава государства заявил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Под категорию мобилизованных также подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями. Частичной мобилизации не подлежат студенты и срочники, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В свою очередь военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев посчитал, что востребованными военными специальностями во время частичной мобилизации будут практически все. Однако, по его словам, в первую очередь возникнет потребность в служащих инженерно-технических специальностей, поскольку спецоперация продолжается больше полугода, а технику необходимо обслуживать.