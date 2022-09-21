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Стала известна дата внеочередных президентских выборов в Казахстане

Глава Казахстана подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов 20 ноября

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стала известна дата проведения внеочередных президентских выборов в Казахстане. Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

«Постановляю назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября», — сказано в документе.

Ранее политик выступил с предложением провести досрочные выборы, несмотря на то, что его президентский срок истекает лишь в 2024 году. По его словам, это необходимо для «успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана».

Помимо этого, Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана поддержал введение однократного семилетнего президентского срока в республике. Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что такой шаг позволит стране развивать политическую конкуренцию.

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Алевтина Запольская
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