Стала известна дата внеочередных президентских выборов в Казахстане
Стала известна дата проведения внеочередных президентских выборов в Казахстане. Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, передает ТАСС.
«Постановляю назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября», — сказано в документе.
Ранее политик выступил с предложением провести досрочные выборы, несмотря на то, что его президентский срок истекает лишь в 2024 году. По его словам, это необходимо для «успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана».
Помимо этого, Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана поддержал введение однократного семилетнего президентского срока в республике. Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что такой шаг позволит стране развивать политическую конкуренцию.