Премьер Бельгии призвал страны ЕС не подливать масло в огонь на фоне речи Путина

Премьер Бельгии де Кроо призвал страны ЕС не подливать масло в огонь на фоне речи Путина

Премьер Бельгии Александер де Кроо призвал страны Европейского союза (ЕС) не подливать масло в огонь на фоне речи президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать», — заявил политик.

По его словам, ЕС должен продолжать помогать Украине. Кроо рассказал, что Бельгия уже оказала помощь Украине на 55 миллионов евро и продолжит это делать.

Российский президент заявил, что в России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Кроме того, Путин заявил о возможности использования ядерного оружия, подчеркнув, что «это не блеф». По его мнению, шантажировать применением ядерного оружия Москву пытаются ряд западных стран.