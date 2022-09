Мэттью Макконахи рассказал о пережитых в юности домогательствах и насилии

Актер Мэттью Макконахи рассказал, что пережил в юности домогательства и насилие

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи рассказал о своем отношении к пережитым в подростковом периоде домогательствам и насилию. Своим мнением артист поделился в подкасте The Conversation: About the Men Аманды де Карденет, передает ET.

Ранее в своей автобиографической книге «Зеленый свет» Мэттью Макконахи рассказал, что вступил в интимную близость в возрасте 15 лет из-за того, что его шантажировали. Через три года актер столкнулся с домогательствами со стороны взрослого мужчины, личность которого он предпочел не раскрывать.

По словам звезды фильма «Джентльмены», пережитые им в юности события не повлияли на его доверие к людям.

«Я не собираюсь бояться отношений, потому что моим первым опытом был шантаж. Я не позволю этому поколебать мое чувство доверия к людям и всегда говорю, что у меня могут быть здоровые отношения, и это даже не подлежит обсуждению», — подчеркнул артист.

Макконахи добавил, что предпочитает не вспоминать пережитое насилие: «Я отрицаю, что это произошло? Нет. Я не отрицаю, что это произошло. Но я не собираюсь нести это в себе, брать этот багаж с воспоминаниями в жизнь, которую я собираюсь вести».

Ранее британская певица и бывшая участница группы Spice Girls Мел Си (настоящее имя — Мелани Джейн Чисхолм) рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию в ночь перед первым крупным концертом музыкального коллектива.