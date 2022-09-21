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Путин призвал повременить с оценкой роли Сталина и Николая II

Путин заявил, что рано давать оценку работе Николая II, Ленина и Сталина

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал повременить с оценкой роли в истории прежних руководителей страны — императора Николая II, а также советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина, заявив, что «не так много времени прошло, чтобы давать оценку их работе». Слова президента приводит РИА Новости.

При этом Путин добавил, что упомянутые лидеры в том числе сделали Россию «великой державой».

Антон Похиляк
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