Путин призвал повременить с оценкой роли Сталина и Николая II

Путин заявил, что рано давать оценку работе Николая II, Ленина и Сталина

Президент России Владимир Путин призвал повременить с оценкой роли в истории прежних руководителей страны — императора Николая II, а также советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина, заявив, что «не так много времени прошло, чтобы давать оценку их работе». Слова президента приводит РИА Новости.

При этом Путин добавил, что упомянутые лидеры в том числе сделали Россию «великой державой».