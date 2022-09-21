В Госдуме высказались об ограничении выезда резервистов на фоне мобилизации

Депутат Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд из-за мобилизации нет

Никаких дополнительных ограничений на право выезда резервистов на фоне объявления частичной мобилизации в России не предусмотрено. Об этом в среду, 21 сентября, высказался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

До этого Картаполов также высказал мнение, что в первую очередь частичной мобилизации подлежат солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет. Он отметил, что «если какие-то особые дефицитные специальности, может быть, кого-то возьмут со второго разряда». При этом необходимости мобилизовывать тех, кто относится к третьему разряду, нет, считает депутат.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране ранее 21 сентября. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.