Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
1:2
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
1:1
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 1-й тур
Спорт

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Виктора Осимхена на замену Криштиану Роналду
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен. Фото: Massimo Pinca / Reuters

«Манчестер Юнайтед» нашел футболиста, который заменит португальского нападающего Криштиану Роналду по истечении контракта. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, приоритетной целью МЮ остается нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. За переход 23-летнего форварда англичане готовы заплатить 100 миллионов евро. Подписать соглашение с игроком клуб намерен в зимнее трансферное окно.

Контракт Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Осимхен играет в составе «Наполи» с 2020 года. За итальянскую команду он провел 65 матчей, забив 30 мячей и совершив десять результативных передач.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Российским водителям разрешат предъявлять права в электронном виде
Минск призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
Песков прокомментировал слова Борреля о военном трибунале над россиянами
В ЛНР спрогнозировали усиление союзных сил
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду
В Минобороны назвали потери ВСУ
Шойгу высказался о причинах переброски российских войск из-под Изюма и Балаклеи
Немецкий политик рассказал о способах экономии энергии
Шойгу заявил о пресечении наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.