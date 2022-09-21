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Совфед признал мобилизацию отягчающим наказание обстоятельством

Совфед признал мобилизацию и военное положение обстоятельствами, отягчающими наказание

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил законопроект, признающий периоды мобилизации и военного положения обстоятельствами, отягчающими наказание за совершенные россиянами преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Данные поправки представили к чтению законопроекта, согласно которому неотбытый заключенными срок может быть заменен принудительными работами. Это положение будет зафиксировано в статье 63 Уголовного кодекса (УК) России об отягчающих наказание обстоятельствах.

Согласно действующим нормам, такими обстоятельствами считаются военные действия или вооруженный конфликт. Одобренный сенаторами закон добавляет к ним периоды мобилизации и военного времени.

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В рамках пленарного заседания Совфед также одобрил закон о внесении в УК России поправок о лишении свободы сроком на 10 лет военных, которые добровольно сдались в плен противнику. Кроме того, сенаторы поддержали наказание в виде 15 лет заключения за мародерство в военное время.

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Константин Лысяков
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