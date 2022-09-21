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Спорт

Тренер академии Плющенко рассказал подробности противостояния с Тутберидзе

Иван Скобрев рассказал, что Тутберидзе просит разводить их с Плющенко на соревнованиях

Фото: Jeff McIntosh / THE CANADIAN PRESS / Globallookpress.com

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев рассказал подробности противостояния с группой Этери Тутберидзе на соревнованиях. Его слова приводит Metaratings.

«Я даже слышал от Жени [Плющенко], что на прокатах в Новогорске спрашивали, кто и где будет переодеваться, когда и кого ставят, и он ответил, что ему без разницы. По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: "Разведите нас"», — заявил Скобрев.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отношениях тренерских школ. Специалист посчитала, что Плющенко еще предстоит много работы, чтобы достичь такого же уровня, как Тутберидзе.

Противостояние групп началось после того, как в сезоне-2020/21 несколько фигуристок ушли от Тутберидзе в академию Плющенко. Среди них были Александра Трусова и Алена Косторная. Переходы сопровождались взаимной критикой тренеров.

Ксения Курашкина
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