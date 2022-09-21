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Путина попросили рассмотреть признание Запорожья независимым государством

Власти Запорожья попросили Путина рассмотреть признание региона независимым государством

Фото: РИА Новости

Президента России Владимира Путина попросили рассмотреть вопрос о признании Запорожья независимым государством и о вхождении его в состав РФ как субъекта в случае положительного решения жителей на референдуме. С таким обращением к российскому лидеру в своем Telegram-канале выступил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

20 сентября власти Запорожья сообщили, что референдум о присоединении к России пройдет 23-27 сентября.

По словам Балицкого, в настоящее время в регионе есть все условия для того, чтобы каждый житель области мог проголосовать. Он отметил, что принять участие в референдуме желает абсолютное большинство жителей Запорожья — это подтверждается результатами опросов общественного мнения.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Мы вместе с Россией» в ходе общенародного съезда граждан, который начался в Мелитополе, обратилось к властям Запорожской области с просьбой о вхождении региона в состав РФ.

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Варвара Кошечкина
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