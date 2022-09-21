Названы регионы-лидеры по росту числа строящихся квартир

Вице-премьер Хуснуллин: Москва стала лидером по росту числа строящихся квартир

Москва стала лидером среди городов и регионов России по росту числа строящихся квартир за год.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщают на официальном сайте правительства.

По его словам, за год количество строящегося жилья в столице увеличилось на 24 тысячи, до 313 тысяч объектов. Вторым в списке регионов-лидеров Хуснуллин назвал Приморский край, где прирост числа строящихся квартир составил 12 тысяч и достиг 38 тысяч. Замыкает тройку Свердловская область — там показатель вырос на 10 тысяч, до 75 тысяч объектов. Всего по России впервые с апреля 2020 года число строящихся квартир превысило показатель в два миллиона.

Вице-премьер добавил, что в регионах, где строится более миллиона квадратных метров квартир, наиболее просторное жилье возводится в Краснодарском крае. Медианная площадь для объекта там составляет 55,3 «квадрата». В тройку также вошли Нижегородская и Калининградская области с показателями в 51,6 и 50,4 квадратных метра соответственно.

«Чтобы рост жилищного строительства продолжался, важно поддерживать все условия, влияющие на развитие рынка. Для граждан одним из основных способов улучшения жилищных условий является ипотека. Она по-прежнему остается драйвером жилищного строительства», — отметил Хуснуллин.

В сентябре аналитики института развития «Дом.РФ» пришли к выводу, что в России стали строить больше многоквартирных домов. По их данным, в восьмом месяце 2022 года запуск новых жилых проектов вырос почти на четверть (23 процента) по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м, до 3,7 миллиона квадратных метров.