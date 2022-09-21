Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы регионы-лидеры по росту числа строящихся квартир

Вице-премьер Хуснуллин: Москва стала лидером по росту числа строящихся квартир

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Москва стала лидером среди городов и регионов России по росту числа строящихся квартир за год.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщают на официальном сайте правительства.

По его словам, за год количество строящегося жилья в столице увеличилось на 24 тысячи, до 313 тысяч объектов. Вторым в списке регионов-лидеров Хуснуллин назвал Приморский край, где прирост числа строящихся квартир составил 12 тысяч и достиг 38 тысяч. Замыкает тройку Свердловская область — там показатель вырос на 10 тысяч, до 75 тысяч объектов. Всего по России впервые с апреля 2020 года число строящихся квартир превысило показатель в два миллиона.

Вице-премьер добавил, что в регионах, где строится более миллиона квадратных метров квартир, наиболее просторное жилье возводится в Краснодарском крае. Медианная площадь для объекта там составляет 55,3 «квадрата». В тройку также вошли Нижегородская и Калининградская области с показателями в 51,6 и 50,4 квадратных метра соответственно.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

«Чтобы рост жилищного строительства продолжался, важно поддерживать все условия, влияющие на развитие рынка. Для граждан одним из основных способов улучшения жилищных условий является ипотека. Она по-прежнему остается драйвером жилищного строительства», — отметил Хуснуллин.

В сентябре аналитики института развития «Дом.РФ» пришли к выводу, что в России стали строить больше многоквартирных домов. По их данным, в восьмом месяце 2022 года запуск новых жилых проектов вырос почти на четверть (23 процента) по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м, до 3,7 миллиона квадратных метров.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма «Барби»
Россиянам раскрыли способ защитить смартфоны от прослушки
В доме в центре Москвы из-за ветра рухнул балкон
Стоимость ремонта самого дорогого iPhone шокировала
Виновному в гибели 12 сотрудников водоканала Полякову огласили приговор
Кадыров рассказал о попытках Запада развалить Россию через Чечню
В Минобороны заявили об обстрелах Энергодара украинской артиллерией
Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине
Эстония закроет въезд участвовавшим в СВО россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.