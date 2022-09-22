Глава МИД России Сергей Лавров назвал безнаказанностью события на Украине после 2014 года

Все, что происходило на Украине с 2014 года, называется безнаказанностью. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано стремлением некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. Я считаю, это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин — безнаказанность — отражает то, что происходит в этой стране с 2014 года», — заявил Лавров, начав свое выступление.

Министр добавил, что «национал-радикальные силы, откровенные русофобы и неонацисты» пришли к власти на Украине при помощи западных стран, а после этого встали на путь «правового беспредела».

В обращении к западным странам и ООН он также призвал Украину опубликовать имена людей, чьи тела были показаны в Буче. Информация о массовых захоронениях, обнаруженных там, появилась в украинских и западных СМИ в апреле этого года. Москва причастность к ним отрицает.