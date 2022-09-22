Для лечения аневризм создали гидрогель из желатина

ACS Applied Materials & Interfaces: создан гель из желатина для лечения аневризм

Команда специалистов из Института биомедицинских инноваций Терасаки (TIBI) создала из желатина гидрогель для инъекционного лечения аневризм. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Аневризмы представляют собой выпячивание стенок артерии или вены из-за ее истончения или растяжения, что может привести к вздутию и разрыву кровеносных сосудов. Обычно это заболевание лечится с помощью катетерного введения препаратов, блокирующих кровоток в пораженной области до полного заживления сосуда. Существуют и другие методы терапии, но все они обладают определенным рядом неудобств и нюансов.

Новая технология предполагает инъекционное применение гидрогеля, обладающего повышенной прочностью, а также позволяющего выдерживать воздействие сильных, пульсирующих потоков крови. В вводимый препарат также добавили наночастицы и высокоактивное соединение, сохраняющие гель на месте даже при сдвиге или механическом воздействии.

Во время экспериментов в течение четырех дней разработка показала высокую эффективность в удержании жидкостей без фрагментации, при этом сохраняя возможность инъекционного введения. Препарат не вызвал повреждения клеток или лизиса эритроцитов, что говорит о его безопасном использовании для лечения сосудистых заболеваний.

В сентябре 2022 года отечественные ученые представили гель-антибиотик, основанный на белке молочной сыворотки, который будут применять для реконструкции мягких тканей.