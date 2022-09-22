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В СБР оценили шансы на снятие санкций с российских спортсменов

Вице-президент СБР Нуждов усомнился в скором снятии санкций с российских биатлонистов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Союзе биатлонистов России (СБР) оценили шансы на снятие санкций с отечественных спортсменов. Слова вице-президента организации Алексея Нуждова приводит РИА Новости.

«Я сомневаюсь в том, что такие шаги могут последовать по отношению к нашему биатлону», — заявил Нуждов. Он подчеркнул, что предпосылок к скорому возвращению россиян на международные турниры пока нет.

16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Дарья Коршунова
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