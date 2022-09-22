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В Москве стали больше выставлять на продажу один тип квартир

«Бон Тон»: в Москве увеличилось предложение квартир комфорт-класса
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве за год увеличился объем предложения на первичном рынке квартир комфорт-класса. Динамика достигла 17 процентов. О том, что в столице стали больше выставлять на продажу этот тип квартир, сообщили аналитики риелторской компании «Бон Тон». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

На данный момент в реализации находятся 20,5 тысячи квартир. За месяц количество увеличилось на 1,6 процента. Средняя стоимость квадратного метра достигла 285 тысяч рублей при средней цене за квартиру в 13,2 миллиона рублей.

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Что касается бюджета квартир, то наибольшая доля — 19,5 процента — пришлась на жилье стоимостью от девяти до 10 миллионов рублей. Одним из многочисленных типов недвижимости также оказались квартиры по цене от семи до девяти миллионов рублей — доля достигла 16,3 процента. Ниже по популярности расположились объекты по 11-13 миллионов рублей — 13,9 процента от всего предложения.

Ранее в компании «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что спрос на новые квартиры в Московском регионе за прошедшую часть сентября 2022 года повысился на 25 процентов относительно аналогичного периода в прошлом месяце. При этом интерес к студиям и однокомнатным квартирам снизился до 30 процентов.

Нина Ташевская
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