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США заявили о намерении укреплять демократию «дома и во всем мире»

Президент США Байден заявил о намерении укреплять демократию «дома и во всем мире»

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден сообщил о намерении Вашингтона защищать и укреплять демократию «дома и во всем мире». Соответствующее заявление американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я считаю, что демократия остается величайшим инструментом человечества для решения проблем нашего времени», — объяснил свою позицию политик.

При этом 7 сентября стало известно, что после прихода к власти в Соединенных Штатах Байдена у правительства страны изменилась внешнеполитическая стратегия. Теперь Вашингтон не стремится распространить демократию на наибольшее количество стран мира, но укрепляет демократические режимы там, где они уже установлены.

Ранее Байден назвал сторонников бывшего президента Дональда Трампа и созданное им движение Make America Great Again (MAGA) угрозой американской демократии. «Многие годы мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована, но это не так. Мы должны защищать ее. Защищать ее. Встать на ее защиту. Каждый из нас», — заявил Байден.

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Варвара Кошечкина
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