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Фанатка Disney потратила 278 тысяч рублей на вещи с персонажами мультфильмов

The Mirror: женщина превратила свой дом в музей Disney и потратила на это 278 тысяч рублей

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фанатка Disney превратила свой дом в музей, заполнив его вещами с изображениями персонажей мультфильмов. Об этом сообщает The Mirror.

Необычное хобби появилось у 32-летней Ребекки Дэй после поездки в Диснейленд в Париже в 2018 году. С тех пор она постоянно покупает вещи, связанные с мультфильмами. У женщины есть одежда, игрушки, носки, подушки и множество других предметов с персонажами Disney. Она уже потратила на них около четырех тысяч фунтов стерлингов (278 тысяч рублей) и утверждает, что не собирается останавливаться.

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Дэй отметила, что обожает смотреть мультфильмы Disney вместе со своими детьми, которые разделяют ее увлечение. В ближайшее время женщина планирует расширять свою коллекцию и уже посетила тематическую чайную комнату Винни-Пуха в английском городе Хартфилд. «К счастью, мой дом достаточно большой для всех моих диснеевских вещей», — говорит она.

Ранее сообщалось, что невеста, мечтавшая о сказочной свадьбе, устроила ее в Disney World и потратила все деньги на аниматоров в костюмах Микки и Минни Маус. После этого ей не хватило денег на еду для гостей.

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Алиса Удовик
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