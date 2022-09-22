Акции «Газпрома» взлетели на 11% после подтверждения планов по выплате дивидендов

Акции российского газового холдинга «Газпром» взлетели в ходе торгов на Мосбирже 22 сентября, свидетельствуют данные площадки. В верхней точке их стоимость достигала 237,7 рубля за бумагу (плюс 11,3 процента).

По состоянию на 15:57 по московскому времени рост замедлился до 236,3 рубля за акцию (плюс 10,4 процента). Бумаги перешли к росту после того, как зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил планы компании по выплате дивидендов за первое полугодие. Суммарный размер выплат, по ожиданиям, составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.

О намерении «Газпрома» выплатить дивиденды стало известно в конце августа. Тогда Садыгов заявил, что, несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», компания достигла рекордных показателей выручки, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей.

Таким образом, акции компании практически отыграли падение предыдущих двух дней. На фоне новостей о «частичной мобилизации» в России обвал коснулся всего российского фондового рынка: 21 сентября индекс Мосбиржи опустился более чем на 5 процентов после падения накануне на 8,84 процента.