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В Кремле оценили вероятность экономической мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что экономическая мобилизация не планируется

Фото: Konstantin Zavrazhin / Kremlin Poo / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность экономической мобилизации. Как уточняет РИА Новости, вероятность данного сценария он обсудил во время беседы с журналистами в четверг, 22 сентября.

Комментируя данную тему, представитель Кремля заверил, что никаких решений на этот счет не принималось. «И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений», — сказал он.

Песков добавил, что условий, которых требует закон для принятия такого решения, нет.

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Варвара Кошечкина
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