В Госдуме высказались об изменениях в экономике после частичной мобилизации
Частичная мобилизация не окажет заметное воздействие на экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. При этом в разговоре с «Лентой.ру» он высказался за переориентирования экономики на фоне частичной мобилизации.
«На первом же заседании Госдумы после начала специальной военной операции (СВО) я на эту тему выступал. Но нужно понимать, какой смысл в это вкладывать. Безусловно, это не закрепощение людей на своих рабочих местах, это переориентация экономики с финансовых спекуляций на обеспечение развития промышленности», — сказал Делягин.
Что означают такие изменения в экономике?
Депутат объяснил, что для развития экономики необходимо максимизировать добавленную стоимость, а для этого необходим «нормальный налоговый режим».
«Налоги взимаются внутри страны с производства, а не вне страны с ненужной нам части внешней торговли. Также необходима нормализация таможенного режима. Необходимо тот импорт, который мы сами производим, немедленно защищать высокими пошлинами», — убежден Делягин.
То есть те товары, которые мы не производим, пусть ввозят, но те товары, которые мы создаем сами: 40 процентов таможенная пошлина должна быть из дружественных стран, 80 процентов — из стран-грабителей
Еще одним важным пунктом при переводе экономики в новый режим депутат назвал снижение издержек при производстве. «Издержки должны быть минимизированы. Базовая отрасль экономики, которая обеспечивает материальные издержки для промышленности, должна работать не с прибыли, а работать в ноль», — объяснил он.
Вопрос национализации производств
При этом Деляги напомнил, что если производство будет работать в ноль, то это будет уже не частная собственность.
Поэтому необходимо или очень жесткое регулирование, или национализация по мягкому варианту
«Как в Англии после войны: 51 процент государству, остальное частникам. Так Англия из полного банкротства в считанные годы восстановила свои позиции как мировой экономической державы», — рассказал он.
Однако о конфискации имущества речи не идет, успокоил депутат. «Но если у кого-то есть в личном пользовании БМП (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру»), то, наверное, его конфисковать могут», — добавил он.
Ограничение финансовых спекуляций
После выполнения всех предшествующих пунктов должно быть ограничение произвола монополий, заявил Делягин.
«А после — дешевые кредиты, соответственно, ограничение финансовых спекуляций. Как это делают все страны на нашем этапе зрелости финансовой системы. Кто этого не делал — шансов стать развитой страной у такой страны не было», — отметил депутат.
Также Делягин убежден, что частичная мобилизация глобально не отразится на экономических процессах.
«Безусловно, для отдельных предпринимателей и предприятий это может быть трагичным. Потому что малый бизнес индивидуализирован по своей природе, но в целом экономика этого не заметит. Нужно еще понимать, что крайне редко люди, имеющие боевой опыт, вне специфических сфер занимают ключевые позиции», — заключил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений по мобилизации экономики не принималось.
21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России во время обращения к жителям страны.