В Госдуме высказались об изменениях в экономике после частичной мобилизации

Депутат Делягин предложил переориентировать экономику России для развития промышленности

Частичная мобилизация не окажет заметное воздействие на экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. При этом в разговоре с «Лентой.ру» он высказался за переориентирования экономики на фоне частичной мобилизации.

«На первом же заседании Госдумы после начала специальной военной операции (СВО) я на эту тему выступал. Но нужно понимать, какой смысл в это вкладывать. Безусловно, это не закрепощение людей на своих рабочих местах, это переориентация экономики с финансовых спекуляций на обеспечение развития промышленности», — сказал Делягин.

Что означают такие изменения в экономике?

Депутат объяснил, что для развития экономики необходимо максимизировать добавленную стоимость, а для этого необходим «нормальный налоговый режим».

«Налоги взимаются внутри страны с производства, а не вне страны с ненужной нам части внешней торговли. Также необходима нормализация таможенного режима. Необходимо тот импорт, который мы сами производим, немедленно защищать высокими пошлинами», — убежден Делягин.

То есть те товары, которые мы не производим, пусть ввозят, но те товары, которые мы создаем сами: 40 процентов таможенная пошлина должна быть из дружественных стран, 80 процентов — из стран-грабителей Михаил Делягин депутат Госдумы

Еще одним важным пунктом при переводе экономики в новый режим депутат назвал снижение издержек при производстве. «Издержки должны быть минимизированы. Базовая отрасль экономики, которая обеспечивает материальные издержки для промышленности, должна работать не с прибыли, а работать в ноль», — объяснил он.

Вопрос национализации производств

При этом Деляги напомнил, что если производство будет работать в ноль, то это будет уже не частная собственность.

Поэтому необходимо или очень жесткое регулирование, или национализация по мягкому варианту Михаил Делягин депутат Госдумы

«Как в Англии после войны: 51 процент государству, остальное частникам. Так Англия из полного банкротства в считанные годы восстановила свои позиции как мировой экономической державы», — рассказал он.

Однако о конфискации имущества речи не идет, успокоил депутат. «Но если у кого-то есть в личном пользовании БМП (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру»), то, наверное, его конфисковать могут», — добавил он.

Ограничение финансовых спекуляций

После выполнения всех предшествующих пунктов должно быть ограничение произвола монополий, заявил Делягин.

«А после — дешевые кредиты, соответственно, ограничение финансовых спекуляций. Как это делают все страны на нашем этапе зрелости финансовой системы. Кто этого не делал — шансов стать развитой страной у такой страны не было», — отметил депутат.

Также Делягин убежден, что частичная мобилизация глобально не отразится на экономических процессах.

«Безусловно, для отдельных предпринимателей и предприятий это может быть трагичным. Потому что малый бизнес индивидуализирован по своей природе, но в целом экономика этого не заметит. Нужно еще понимать, что крайне редко люди, имеющие боевой опыт, вне специфических сфер занимают ключевые позиции», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений по мобилизации экономики не принималось.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России во время обращения к жителям страны.