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В Госдуме высказались об изменениях в экономике после частичной мобилизации

Депутат Делягин предложил переориентировать экономику России для развития промышленности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Частичная мобилизация не окажет заметное воздействие на экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. При этом в разговоре с «Лентой.ру» он высказался за переориентирования экономики на фоне частичной мобилизации.

«На первом же заседании Госдумы после начала специальной военной операции (СВО) я на эту тему выступал. Но нужно понимать, какой смысл в это вкладывать. Безусловно, это не закрепощение людей на своих рабочих местах, это переориентация экономики с финансовых спекуляций на обеспечение развития промышленности», — сказал Делягин.

Что означают такие изменения в экономике?

Депутат объяснил, что для развития экономики необходимо максимизировать добавленную стоимость, а для этого необходим «нормальный налоговый режим».

«Налоги взимаются внутри страны с производства, а не вне страны с ненужной нам части внешней торговли. Также необходима нормализация таможенного режима. Необходимо тот импорт, который мы сами производим, немедленно защищать высокими пошлинами», — убежден Делягин.

То есть те товары, которые мы не производим, пусть ввозят, но те товары, которые мы создаем сами: 40 процентов таможенная пошлина должна быть из дружественных стран, 80 процентов — из стран-грабителей

Михаил Делягиндепутат Госдумы

Еще одним важным пунктом при переводе экономики в новый режим депутат назвал снижение издержек при производстве. «Издержки должны быть минимизированы. Базовая отрасль экономики, которая обеспечивает материальные издержки для промышленности, должна работать не с прибыли, а работать в ноль», — объяснил он.

Вопрос национализации производств

При этом Деляги напомнил, что если производство будет работать в ноль, то это будет уже не частная собственность.

Поэтому необходимо или очень жесткое регулирование, или национализация по мягкому варианту

Михаил Делягиндепутат Госдумы

«Как в Англии после войны: 51 процент государству, остальное частникам. Так Англия из полного банкротства в считанные годы восстановила свои позиции как мировой экономической державы», — рассказал он.

Однако о конфискации имущества речи не идет, успокоил депутат. «Но если у кого-то есть в личном пользовании БМП (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру»), то, наверное, его конфисковать могут», — добавил он.

Ограничение финансовых спекуляций

После выполнения всех предшествующих пунктов должно быть ограничение произвола монополий, заявил Делягин.

«А после — дешевые кредиты, соответственно, ограничение финансовых спекуляций. Как это делают все страны на нашем этапе зрелости финансовой системы. Кто этого не делал — шансов стать развитой страной у такой страны не было», — отметил депутат.

Также Делягин убежден, что частичная мобилизация глобально не отразится на экономических процессах.

«Безусловно, для отдельных предпринимателей и предприятий это может быть трагичным. Потому что малый бизнес индивидуализирован по своей природе, но в целом экономика этого не заметит. Нужно еще понимать, что крайне редко люди, имеющие боевой опыт, вне специфических сфер занимают ключевые позиции», — заключил он.

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Алена Шевченко
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