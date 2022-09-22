Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина

Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Alexander Drago / Reuters

Заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность Министерства обороны США работать со своими союзниками и партнерами в деле оказания поддержки Киеву, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Об этом сообщает ТАСС.

Так Райдер прокомментировал слова Путина о том, что Москва намерена использовать все имеющиеся в распоряжении страны средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

«Что касается заявлений из России, то они не повлияли на обязательства министерства [обороны США] продолжать тесное сотрудничество с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в ходе борьбы за защиту страны», — сказал Райдер.

21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Кроме того, Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Генштабе раскрыли категории освобожденных от призыва граждан
Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»
Макрон заявил о своей роли в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В США рассказали о недостатке запчастей для ремонта подлодок
Пушилин заявил о группировке серьезных сил ВСУ на севере ДНР
Путин провел разговор с принцем Саудовской Аравии по вопросу ШОС
Зеленский раскритиковал Германию за нежелание передавать Киеву танки
Нарколог усомнилась в существовании безопасной дозы алкоголя
Макрон заявил о пользе уважительного диалога с Россией
Педиатр привела примеры правильных перекусов для детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.