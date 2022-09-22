Минобороны заявило об уничтожении американской установки HIMARS

Минобороны отчиталось об уничтожении американской установки HIMARS в Харьковской области

Российские военные уничтожили одну установку системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, установка была уничтожена в населенном пункте Моначиновка в Харьковской области. Помимо этого, там же были ликвидированы до ста военнослужащих из подразделения 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до 20 единиц военной техники.

Ранее Минобороны сообщало об ударе по ремонтировавшему HIMARS заводу, который находится в городе Запорожье в одноименной области Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.