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Минобороны отчиталось о сбитых американских ракетах HARM под Херсоном

МО РФ отчиталось о 7 сбитых американских противорадиолокационных ракетах HARM под Херсоном

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За минувшие сутки российские военнослужащие сбили в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки в Херсонской области. Об этом отчитался перед журналистами в четверг, 22 сентября, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что за сутки удалось сбить 17 украинских беспилотников в населенных пунктах Донецкой народной республике, под Николаевом и в Херсонской области.

Также в воздухе уничтожили 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Луганской народной республике, Херсоне и Херсонской области, уточнил Конашенков.

Ранее Минобороны докладывало о восьми сбитых за сутки украинских беспилотниках и восьми снарядах РСЗО HIMARS в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

Анна Щербакова
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