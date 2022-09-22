Минобороны отчиталось о сбитых американских ракетах HARM под Херсоном

МО РФ отчиталось о 7 сбитых американских противорадиолокационных ракетах HARM под Херсоном

За минувшие сутки российские военнослужащие сбили в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки в Херсонской области. Об этом отчитался перед журналистами в четверг, 22 сентября, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что за сутки удалось сбить 17 украинских беспилотников в населенных пунктах Донецкой народной республике, под Николаевом и в Херсонской области.

Также в воздухе уничтожили 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Луганской народной республике, Херсоне и Херсонской области, уточнил Конашенков.

Ранее Минобороны докладывало о восьми сбитых за сутки украинских беспилотниках и восьми снарядах РСЗО HIMARS в Харьковской области, ДНР и ЛНР.