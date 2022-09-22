В Госдуме ответили на идею сократить перечень болезней для отсрочки

В Госдуме призвали обсуждать с Минздравом идею о сокращении перечня болезней об отсрочке

Министерство обороны России должно обсуждать с представителями Минздрава любые идеи о сокращении списка болезней, по которым дается отсрочка от призыва на военную службу. С таким призывом выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, слова которого приводит издание «Подъем».

Депутат напомнил, что критерии годности разработаны специально с учетом особенностей несения службы. По его мнению, данные меры защищают солдат от «превращения в пушечное мясо».

«Критерии могут рассматриваться и обсуждаться, но должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы. Предлагать можно все. Однако это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны», — заявил Тумусов.

Накануне сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила сократить список болезней для получения отсрочки от службы в армии. По ее мнению, важно обновить критерии годности к военной службе и исключить из них ряд заболеваний, по которым призывник признается негодным.

Сейчас от несения службы освобождаются граждане с плоскостопием и сколиозом, указала Ковитиди. Она подчеркнула, что Россия в данный момент нуждается не только в профессиональной армии, но и в годных для несения службы резервистах.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.