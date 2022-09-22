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На предложение Байдена продлить зерновую сделку ответили

Рябков заявил, что зерновую сделку продлят, если США перестанут играть в одни ворота

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Чтобы Россия пошла навстречу предложению президента США Джо Байдена продлить зерновую сделку, Западу необходимо перестать играть в одни ворота. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, США не соблюдают свою часть сделки по обеспечению доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. «Сделка эта соблюдается в части, интересующей Вашингтон, Киев и прочих акторов, которые все пытаются играть в игру в одни ворота», — заявил Рябков.

«Пока не будут решены проблемы, о которых мы говорим на всех уровнях, мы не можем говорить, что сделка выполняется», — добавил дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом продлить соглашение о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в ноябре. Он утверждает, что в этой сделке «никогда не было нужды», однако она стала необходимой после начала российской спецоперации на Украине, вследствие которой заблокировались тысячи тонн зерна в украинских портах.

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Николай Чигасов
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