Минобороны показало прибытие российских военных после обмена

Минобороны показало кадры прибытия российских военных после обмена с Украиной

Минобороны показало видеозапись прибытия российских военнослужащих после обмена пленными с Украиной. Кадры публикует ТАСС.

На видеозаписи видно, как военнослужащие покидают борт самолета Ил-76.

22 сентября Минобороны России сообщило об обмене пленными. Тогда с подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В настоящее время военные находятся в медучреждениях.