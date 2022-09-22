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Минобороны показало прибытие российских военных после обмена

Минобороны показало кадры прибытия российских военных после обмена с Украиной

Минобороны показало видеозапись прибытия российских военнослужащих после обмена пленными с Украиной. Кадры публикует ТАСС.

На видеозаписи видно, как военнослужащие покидают борт самолета Ил-76.

22 сентября Минобороны России сообщило об обмене пленными. Тогда с подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В настоящее время военные находятся в медучреждениях.

Анастасия Шейкина
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