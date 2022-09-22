Раскрыт статус призванных по мобилизации россиян

Генштаб заявил, что призванные по мобилизации россияне получат статус контрактников

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне получат статус контрактников. Такие данные в четверг, 22 сентября, раскрыл представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РИА Новости.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», — пояснил представитель Генштаба.