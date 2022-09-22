Лавров заявил о неминуемом ответе за военные преступления на Украине

Глава МИД Лавров: причастные к военным преступлениям на Украине ответят за свои действия

Имена офицеров и командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также иностранных наемников, причастных к военным преступлениям на Украине, установлены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Он отметил, что им не удастся уйти от ответственности.

«Установлена причастность более 220 лиц, включая представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, командиров воинских подразделений, которые обстреливали мирное население», — сообщил министр.

Он также отметил, что сейчас «расследуются уголовные дела в отношении граждан Британии, Канады, США, Нидерландов по фактам наемничества и совершения преступных действий на Украине».

«Заверяю вас, что все виновные вне зависимости от их гражданства будут привлечены к ответственности», — подытожил Лавров.

В ходе заседания глава российского МИД также заявил, что Украина окончательно превратилась в «тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права».