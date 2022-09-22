Кремль переадресовал вопрос о возрасте мобилизуемых в Минобороны

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возрасте подлежащих мобилизации

Вопрос о возрасте граждан, подлежащих частичной мобилизации, следует задавать Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России», — сказал представитель Кремля.

Также он уточнил, что журналистам по всем вопросам, связанным с мобилизацией, следует обращаться в оборонное ведомство.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.