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Последствия роста поступлений от нефтегазовых компаний в бюджет оценили

Аналитик Андрианов: в вопросе налогообложения в нефтегазовой сфере нужна выборочность

Фото: РИА Новости

Стремление государства пополнить национальный бюджет вполне понятно и разумно, но необходимо позаботиться и о том, чтобы нефтегазовый комплекс в эти сохранил устойчивость своего функционирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

Ранее стало известно, что власти России собрались покрыть дефицит бюджета за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Правительство планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023 эти меры должны принести бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего 2023–2025 годах — более 3 триллионов.

По мнению аналитика, сохранение объема нефтегазовых доходов бюджета будет зависеть, в первую очередь, от сохранения объемов добычи и экспорта энергетических ресурсов. А в нынешних внешнеполитических условиях сохранение этих параметров будет определяться, прежде всего, тем, насколько быстро и эффективно российские компании смогут переориентироваться на новые рынки сбыта — главным образом, на рыки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Понятно, что такая переориентация требует дополнительных финансовых затрат, связанных с выстраиванием новых логистических цепочек. Соответственно, дополнительное фискальное давление со стороны государства будет лишь снижать экономическую привлекательность таких проектов

Валерий Андрианованалитик

Зачастую переориентация российского нефтегазового комплекса на Восток связана с реализацией новых крупных проектов, подчеркнул Андрианов. Так, например, ресурсная база проекта «Восток Ойл» компании «Роснефть» достигает 6,5 миллиарда тонн. Сейчас ведутся активная разведка и бурение на месторождениях, входящих в периметр данного проекта, отметил аналитик, строится мощнейшая инфраструктура, включая порт «Бухта Север».

«Такие мегапроекты требуют не усиления фискального давления, а наоборот, государственной поддержки, создания наиболее благоприятных условий для реализации. Поэтому хотелось бы надеяться, что повышение налогообложения не будет осуществляться чохом, а будет учитывать особенности отдельных отраслей и проектов», — подытожил эксперт.

Согласно прогнозу Минфина, дефицит федерального бюджета России в 2023 году сократится до 1,591 триллиона рублей после 1,665 триллиона в 2022 году. В 2024 году дефицит составит 1,413 триллиона, а в 2025 году — 1,358 триллиона рублей.

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Екатерина Смирная
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