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К Одессе направились американские «Черные ястребы»

Flightradar: неизвестный самолет и три сопровождающих вертолета США направились в Одессу

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В сторону Одессы через Румынию направляются американские вертолеты UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Их конечная точка не определена. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Всего было замечено три многоцелевых вертолета, принадлежащих армии США. «Черные ястребы» сопровождают самолет, о целях которого ничего не известно. Помимо этого, в летной группе замечен самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries II, который прикрывает полет системами радиоэлектронной борьбы.

На границе Румынии с Одесской областью не в первый раз фиксируют присутствие Lockheed EP-3E Aries II Orion. До этого самолет радиотехнической разведки был замечен в августе. Разведчик кружил над Черным морем и территорией Румынии, не пересекая границы Одесской области.

Также в это время иностранный самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II Orion был замечен недалеко от Крыма. Воздушное судно совершило вылет из аэропорта греческого города Ханья. Известно, что недалеко от него находится крупнейшая военная база НАТО.

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Варвара Кошечкина
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