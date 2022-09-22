Число погибших в результате обстрела Донецка вновь возросло

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Украиной города погибла девушка

В результате обстрела Киевского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла девушка. Об этом сообщил ТАСС мэр города Алексей Кулемзин.

«В Киевском районе есть погибшая», — заявил градоначальник.

Ранее 22 сентября Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела центра Донецка погибли шесть человек. Таким образом, число погибших за сутки от обстрелов города со стороны Украины возросло до семи.

Утром 22 сентября стало известно об обстреле района администрации Донецка со стороны ВСУ. Вскоре Кулемзин сообщил, что удар также был нанесен по рынку в центре города.