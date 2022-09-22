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Число погибших и раненых из-за обстрела в Донецке увеличилось

В ДНР сообщили, что шесть человек погибли и семь ранены из-за обстрела Донецка

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате обстрела центра Донецка погибли шесть человек, семь получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«При обстреле ВФУ (вооруженные формирования Украиныприм. «Ленты.ру») центра Донецка число раненых возросло до семи человек и еще шесть мирных жителей погибли», — написал Штаб теробороны.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки города Вооруженными силами Украины (ВСУ) были убиты не менее пяти человек, еще четыре человека получили ранения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что район администрации города подвергся обстрелу. Также украинские военные уничтожили пассажирский автобус, который попал под обстрел возле Крытого рынка.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ применили французские гаубицы Caesar во время нанесения ударов по Донецку.

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Кристина Есикова
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