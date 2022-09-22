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В Германии заявили о готовности принять российских уклонистов

AFP: Германия готова принять россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации
СюжетВизы в Европу:

Фото: Briana Tozour / Unsplash

Германия готова принять россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на главу МВД ФРГ Нэнси Фезер передает AFP.

Она пояснила, что уклонисты могут подать заявление на получение убежища в Германии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) задумалась над выдачей виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления в России частичной мобилизации. ЕК уже ведет обсуждение вопроса со странами Европейского союза.

При этом в Латвии заявили, что «из соображений безопасности» не будут выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые избегают мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Антон Похиляк
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