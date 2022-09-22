В Финляндии арестовали активы братьев Ротенбергов

Helsingin sanomat: финские власти арестовали активы братьев Ротенбергов и Воложа

Власти Финляндии сообщили об аресте в августе и начале сентября активов российских бизнесменов — братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Аркадия Воложа. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat.

Все они находятся в санкционном списке Евросоюза, который был расширен после ввода российских войск на территорию Украины. Арест означает, что имущество нельзя продать без разрешения судебного пристава или передать в залог.

Издание уточняет, что приставы арестовали и финские активы «Яндекса» (Волож является сооснователем компании, но ушел со всех постов после включения в список ЕС — прим. «Ленты.ру») — это центр обработки данных в городе Мянтсяля, с помощью которого компания управляет местным такси Yango. Весной финская Yandex Oy сменила название на Global DC Oy, но это не уберегло ее от ареста имущества.

У Ротенбергов под арест попали акции Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Среди них — крупнейший крытый спортивно-концертный комплекс страны, ранее известный как Hartwall Arena, и СПА-отель Långvik.

