Шакира впервые рассказала о связанных с разводом с Жераром Пике переживаниях

Певица Шакира призналась, что до сих тяжело переживает развод с футболистом Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира впервые рассказала о переживаниях, связанных с разводом с испанским футболистом Жераром Пике, который произошел в начале лета этого года. Своим мнением исполнительница поделилась в интервью Elle.

Артистка отметила, что бракоразводный процесс стал для нее «самым темным периодом жизни», который она переживает до сих пор.

«Об этом действительно трудно говорить лично, тем более что я впервые обращаюсь к этой ситуации в интервью. Я хранила молчание и просто пыталась обработать все это. Тяжело об этом говорить, тем более, что я все еще переживаю, потому что я на виду и потому что наша разлука не похожа на обычную разлуку. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям», — отметила певица.

Шакира призналась, что она и две ее сыновей, рожденных в браке с футболистом, испытывают давление со стороны прессы и папарацци.

«Они (дети певицы — прим. "Ленты.ру") не заслуживают того, чтобы за ними наблюдали каждую секунду, фотографировали на входе в школу или преследовали. Они заслуживают нормальной жизни. Это просто тотальный цирк, все спекулируют об аспектах нашей жизни и жизни наших детей, а многое из того, что публикуется, даже не соответствует действительности», — подчеркнула исполнительница.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Позже Пике потребовал от Шакиры денег и оплату авиаперелетов в США при разводе.