Пике потребовал от Шакиры денег и оплату авиаперелетов в США при разводе

Футболист «Барселоны» Пике потребовал от Шакиры денег и оплату перелетов в США при разводе

Защитник «Барселоны» Жерар Пике потребовал от певицы Шакиры денег и оплату авиаперелетов в США при разводе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист хочет получать 400 тысяч евро в год и пять ежегодных перелетов из Испании в США и обратно первым классом. При выполнении этих условий испанец согласился отпустить детей жить в США.

14 июля Шакира поставила Пике условия при разводе, согласно которым двое их детей должны жить с ней в Майами. Артистка предложила взять на себя полную опеку над детьми и обеспечить их переезд в США.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.