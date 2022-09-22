Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области увидели утрату ударной силы у украинских войск

Стремоусов заявил, что украинские войска утратили ударную силу на херсонском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за «постоянных бездумных атак» на подступах к Херсонской области, в результате которых погибли тысячи украинцев. «Прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут», — сказал представитель властей региона.

Ранее Стремоусов также отметил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области. По его мнению, это «временное явление».

20 сентября власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму о вхождении в состав России. Уточнялось, что регион войдет в состав РФ в своих административных границах. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Трасс заявила об отсутствии угроз для России
Премьер Венгрии Орбан назвал плюсы снятия антироссийских санкций для ЕС
Россиянка пробралась в Европу через Финляндию и раскрыла тонкости поездки
В парламенте Канады решили чаще обсуждать турбины для «Северного потока»
Психолог назвала причины задержки развития речи у детей
62-летняя женщина отметила годовщину свадьбы со своим 25-летним мужем
В Херсонской области увидели утрату ударной силы у украинских войск
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.