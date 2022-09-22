В Херсонской области увидели утрату ударной силы у украинских войск

Стремоусов заявил, что украинские войска утратили ударную силу на херсонском направлении

Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за «постоянных бездумных атак» на подступах к Херсонской области, в результате которых погибли тысячи украинцев. «Прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут», — сказал представитель властей региона.

Ранее Стремоусов также отметил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области. По его мнению, это «временное явление».

20 сентября власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму о вхождении в состав России. Уточнялось, что регион войдет в состав РФ в своих административных границах. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября