В «Бессмертном полку» заявили о важности исторической справедливости

Депутат и историк объяснили важность присвоения Третьякевичу звания Героя России

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева и кандидат исторических наук, заведующий отделом использования Российского государственного архива социально-политической истории Анна Кочетова рассказали о важности присвоения звания Героя Российской Федерации Виктору Третьякевичу.

Виктор Третьякевич Иосифович родился 5 сентября 1924 года в селе Ясенки Воронежской губернии. На период начала Великой Отечественной войны вместе с семьей проживал в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. После начала войны

Третьякевич вместе с семьей переехал в Ворошиловград, где был оставлен на временно оккупированной территории. Летом 1942 года окончил Ворошиловградскую партизанскую школу особого назначения, в период подхода фашистов добровольно вступил в партизанский отряд. Выбрался из окружения противника, после чего стал руководителем подпольной группы из пяти человек.

В сентябре 1942 года. была сформирована подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия», главной целью которой была борьба с нацистским оккупационным режимом. Третьякевич был избран ее комиссаром и секретарем. Он проводил собрания организации у себя на квартире, разрабатывал планы операций, составлял тексты листовок, выдавал комсомольские билеты. Третьякевич является автором клятвы «Молодой гвардии».

В 1943 году вместе с двумя молодогвардейцами был арестован временными оккупационными властями. Был под пытками, но не выдал информации об организации и ее участниках. Был казнен 15 января.

За проявленное мужество президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

«Я очень рада, что президент принял такое решение, и, наконец-то была восстановлена историческая справедливость в отношении отважного молодого человека, который отдал жизнь, но не предал своих товарищей. Это стало возможным благодаря рассекреченным архивным документам, историческому анализу. Когда мы восстанавливаем таким образом справедливость в отношении героев Великой Отечественной войны, событий Великой Отечественной войны — это та позиция, которая всегда транслируется президентом — все выводы в отношении исторических событий базируются только на архивных документах, и это очень важно. Много манипуляций, умозаключений, натянутых выводов у западных и прозападных политиков, у псевдожурналистов. И подход к восстановлению исторической справедливости именно на основе архивных документов — это принципиальная позиция президента и всего нашего государства», — отметила Цунаева.

Депутат напомнила, что даже спустя 80 лет в нашей стране действует принцип «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Это очень важный девиз, которым руководствуются в работе и общественные организации, и политические деятели, и партия “Единая Россия”, у которой есть даже специальный проект “Историческая память”. Важно подчеркнуть, что это — большая работа, которая проводится целенаправленно и через законы (мы вот только что приняли закон в первом чтении “О Георгиевской ленточке”), и через открытие памятников. Не случайно один из первых мемориалов, который был восстановлен на Донбассе — это Саур-Могила, символ героизма наших воинов. Такой подход зафиксирован и в нашей Конституции: отношение к памяти защитников Отечества, как к героям, восстановление исторической справедливости там, где это требуется, принцип “Никто не забыт, ничто не забыто” и позволяет России до сих пор оставаться великой державой», — отметила она.

Анна Кочетова напомнила, что в годы Великой Отечественной войны было много героев, о которых мы не знаем. Она отметила, что «Молодую гвардию» знают все, а то, что именно Третьякевич был инициатором ее создания, а также автором клятвы молодогвардейцев и антифашистских листовок, именно он разрабатывал планы уничтожения нацистских солдат, воодушевлял подростков, несмотря на угрозу жизни, бороться за свою Родину, семью и дом — об этом не знает никто.

«Важно знать свою историю со всеми ее плюсами и минусами — историю семьи, историю своей страны. Не пытаться переделать, приукрасить, забыть. В данном случае перед нами история человека, который, оказавшись во вражеском тылу, показал, что его принципы и ценности выше его личных интересов и даже его жизни. Нужно, чтобы современные люди знали, что были такие герои, что иногда общее дело важнее всего», — сказала историк.

Кочетова подчеркнула, что из наградных листов мы узнаем подробности подвигов наших людей и понимаем, благодаря кому и какой ценой нам удалось выиграть Великую Отечественную войну.

«Пусть героя давно нет, но есть его родственники, их друзья, земляки — все те, которым очень важно признание его подвига. Да и важна ведь не сама награда, а за что ее дали. Именно из наградных листов мы узнаем подробности подвигов наших людей и понимаем, благодаря кому и какой ценой нам удалось выиграть Великую Отечественную войну», — отметила она.

