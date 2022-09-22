Перечислены возможные санкции против России после референдумов в Донбассе

Аналитик Асафов назвал новые санкции ЕС против России ритуалом

Новые санкции против России после проведения референдумов в Донбассе могут включать в себя визовые ограничения, ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в немедленный розыск имущества российских граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Европейский союз объявил о намерении ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters. По его словам, дополнительные ограничения коснутся российского руководства и будут введены как можно скорее.

«Большинство механизмов уже применены, так что Западу приходится придумывать новые способы, как досадить России, — сказал Асафов. — Судя по всему, Финляндия будет рассматривать новое визовое давление. Также снова поднимут тему с ограничением на импорт нефти и газа. В принципе, с нефтью механизмы уже налажены, так что эта история пройдет достаточно безболезненно».

Также аналитик допустил, что может быть принято решение о розыске имущества российских граждан и передаче его Украине.

«Нынешние санкции — это уже, скорее, ритуал. Демонстрация приверженности американскому курсу. Россия же новых ограничений, скорее всего, даже не заметит. Возможно, конечно, что это отразится на россиянах, попадающих под визовые ограничения, но в целом все это уже не так важно», — заключил Асафов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».