Евросоюз расширит санкции против руководства России

Боррель: ЕС введет новые санкции против руководства России за референдумы в Донбассе

Европейский союз объявил о намерении ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters.

По его словам, дополнительные ограничения коснутся российского руководства и будут введены как можно скорее.

Детали нового пакета санкций

Как сообщил Боррель, в санкционный список войдут лица, вовлеченные в организацию референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, а также россияне, ответственные за «другие нарушения международного права». Кроме того, он отметил, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными.

Боррель также добавил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились продолжать поставки вооружений Украине. При этом он отказался уточнять, кто попадет в новый санкционный список или о какой именно военной помощи идет речь. В то же время глава евродипломатии выразил мнение, что новые меры будут приняты «единодушно». По данным агентства, восьмой пакет санкций может быть утвержден в середине октября.

О деталях нового пакета санкций ранее сообщила газета Politico. По данным издания, среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Реакция Запада на референдумы

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».

Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки Джейк Салливан помощник президента США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также отказался признавать референдумы на Украине. Политик назвал их фиктивными, так как они, по его словам, «не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.