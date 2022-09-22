В Совфеде назвали условие лишения России ее статуса в ООН

Сенатор Джабаров: РФ лишится статуса в ООН, когда организация перестанет существовать

Россия может лишиться своего статуса в ООН только тогда, когда организация перестанет существовать. Такое условие назвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают «Известия».

Политик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москву необходимо лишить права вето в Совете Безопасности ООН. «Свое место постоянного члена ООН Россия получила как держава-победительница, заплатив за это жизнями 27 млн советских солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны», — напомнил он.

Джабаров добавил, что Россия заслужила свое место как стара-победитель и как основатель ООН. Он добавил, что Зеленский «оказался иудой» и предал историю своей страны, несмотря на то, что его дед воевал. «И не ему судить о роли России — ему, который бросает своих солдат и офицеров как пушечное мясо, который сжигает жизни десятков, сотен и тысяч своих солдат», — резюмировал сенатор.