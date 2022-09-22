Россия поддержит расширение Совбеза ООН и включение в него новых членов

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия поддержит идею Байдена о расширении Совбеза ООН

Россия уже давно выступает за идею расширения состава Совета Безопасности ООН и поддержит соответствующую инициативу президента США Джо Байдена о включении новых членов в состав структуры. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего высказывается. Мы считаем, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр [Сергей Лавров] тоже говорил неоднократно», — рассказал дипломат.

Также Рябков отметил, что попытка перехватить инициативу о расширении говорит об «очередной претензии США на доминирование в мире».

Ранее Байден в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон выступает за расширение Совбеза ООН, в том числе за счет новых постоянных членов и стран-наблюдателей. На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.